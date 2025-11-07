Украина потеряла 36 млрд грн из-за налоговых льгот на импорт электромобилей – Таможня

Государственная таможенная служба сообщила, что с 1 января 2022 года в Украине действует льготный режим для импорта электромобилей, введенный законами №1660-ІХ и №1661-ІХ. Норма, действующая до 1 января 2026 года, освобождает электрокары от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) без каких-либо ограничений по стоимости или количеству транспортных средств.
Это означает, что льгота одинаково распространяется как на доступные модели, так и на автомобили премиум-класса.
По данным Таможни, общая сумма операций по импорту электромобилей, освобожденных от уплаты НДС с 2022 года, составила 36 млрд грн. В частности:
В ведомстве отмечают, что эта динамика демонстрирует активный рост объемов импорта электромобилей.
Среди самых популярных марок 2025 года — BYD, Volkswagen и Zeekr, а средняя стоимость одного электромобиля составляет около 21 тысячи долларов.
В то же время среди самых дорогих моделей, ввезенных в этом году, — три электрокара Rolls-Royce Spectre общей стоимостью 56,4 млн грн. Сумма предоставленных льгот при их импорте достигла 11,2 млн грн.
Основным поставщиком электромобилей в Украину является Китай (25 млрд грн стоимости импорта за 10 месяцев 2025 года). На втором месте — США (14,8 млрд грн), на третьем — Германия (11,7 млрд грн).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.