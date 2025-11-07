Украина потеряла 36 млрд грн из-за налоговых льгот на импорт электромобилей – Таможня

В этом году в страну ввезли три электрокара Rolls-Royce Spectre на сумму 56,4 млн грн, а размер предоставленных льгот при их импорте составил 11,2 млн грн.

Фото: carwow.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба сообщила, что с 1 января 2022 года в Украине действует льготный режим для импорта электромобилей, введенный законами №1660-ІХ и №1661-ІХ. Норма, действующая до 1 января 2026 года, освобождает электрокары от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) без каких-либо ограничений по стоимости или количеству транспортных средств.

Это означает, что льгота одинаково распространяется как на доступные модели, так и на автомобили премиум-класса.

По данным Таможни, общая сумма операций по импорту электромобилей, освобожденных от уплаты НДС с 2022 года, составила 36 млрд грн. В частности:

в 2022 году – 2,8 млрд грн;

в 2023 году – 8,1 млрд грн;

в 2024 году – 10,6 млрд грн;

за 10 месяцев 2025 года – 14,5 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что эта динамика демонстрирует активный рост объемов импорта электромобилей.

Среди самых популярных марок 2025 года — BYD, Volkswagen и Zeekr, а средняя стоимость одного электромобиля составляет около 21 тысячи долларов.

В то же время среди самых дорогих моделей, ввезенных в этом году, — три электрокара Rolls-Royce Spectre общей стоимостью 56,4 млн грн. Сумма предоставленных льгот при их импорте достигла 11,2 млн грн.

Основным поставщиком электромобилей в Украину является Китай (25 млрд грн стоимости импорта за 10 месяцев 2025 года). На втором месте — США (14,8 млрд грн), на третьем — Германия (11,7 млрд грн).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.