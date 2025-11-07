Україна втратила 36 млрд грн через податкові пільги на імпорт електромобілів – Митниця

Цього року ввезли три електрокари Rolls-Royce Spectre на 56,4 млн грн, а сума наданих пільг при їхньому імпорті сягнула 11,2 млн грн.

Фото: carwow.co.uk

Державна митна служба повідомила, що з 1 січня 2022 року в Україні діє пільговий режим для імпорту електромобілів, запроваджений законами №1660-ІХ та №1661-ІХ. Норма, чинна до 1 січня 2026 року, звільняє електрокари від сплати податку на додану вартість (ПДВ) без будь-яких обмежень за вартістю чи кількістю транспортних засобів.

Це означає, що пільга однаково поширюється як на доступні моделі, так і на автомобілі преміум-класу.

За даними Митниці, загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій з імпорту електромобілів із 2022 року склала 36 млрд грн. Зокрема:

у 2022 році – 2,8 млрд грн;

у 2023 році – 8,1 млрд грн;

у 2024 році – 10,6 млрд грн;

за 10 місяців 2025 року – 14,5 млрд грн.

У відомстві відзначають, що ця динаміка демонструє активне зростання обсягів імпорту електромобілів.

Серед найпопулярніших марок 2025 року — BYD, Volkswagen та Zeekr, а середня вартість одного електромобіля становить близько 21 тисячі доларів.

Водночас серед найдорожчих моделей, ввезених цьогоріч, — три електрокари Rolls-Royce Spectre, загальною вартістю 56,4 млн грн. Сума наданих пільг при їхньому імпорті сягнула 11,2 млн грн.

Основним постачальником електромобілів в Україну є Китай (25 млрд грн вартості імпорту за 10 місяців 2025 року). На другому місці — США (14,8 млрд грн), на третьому — Німеччина (11,7 млрд грн).

