В ТЦК объяснили, кому нужно обратиться в ЦНАП для получения отсрочки

Украинцам также напомнили список документов, которые необходимо принести в ЦНАП для оформления отсрочки.

Харьковский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября действуют новые усовершенствованные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем.

Оформление отсрочек онлайн через приложение Резерв+ стало основным способом. Также это можно сделать офлайн — через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кому нужно обращаться в ЦНАП для получения отсрочки

Обратиться в ЦНАП могут те, чьи категории отсрочек пока недоступны в приложении Резерв+, а также лица, не пользующиеся смартфоном или имеющие бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах. С 1 ноября заявление на отсрочку можно подать в любом удобном ЦНАПе.

Обратиться могут:

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до усыновления был сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки. Лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа), при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, способных осуществлять уход. Опекун лица, признанного судом недееспособным. Лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы. Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы. Члены семьи второго (или третьего) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях. Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные работники, не привлеченные к образовательному процессу. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения в Украине. Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время Революции достоинства. Лица, незаконно лишенные свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Военнослужащие, освобожденные из плена.

Какие документы нужно взять с собой в ЦНАП

В ЦНАП необходимо прийти с паспортом, РНОКПП и пакетом документов по типу отсрочки. Можно подать оригиналы или нотариально заверенные копии документов.

Администратор через портал Дія направляет документы в ТЦК.

В случае положительного ответа ТЦК отправляет результат в ЦНАП. Далее ЦНАП информирует человека по телефону и при необходимости может распечатать обновленный учетный документ с отсрочкой. Документ также можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.

Если ответ отрицательный, человек получит на электронную почту форму от ТЦК с указанием причины отказа.

В ТЦК добавляют, что заявление на отсрочку необходимо подавать лично — представитель (родственник или юрист) сделать это не может.

Заявитель несет ответственность за подачу неполной или недостоверной информации в пакете документов. Недостоверные или неполные данные могут стать основанием для отказа в предоставлении отсрочки. В таком случае заявление придется подавать повторно.

Подать бумажное заявление на отсрочку из-за границы невозможно.

Подтверждением подачи заявления на отсрочку в ЦНАП является описание входящего пакета документов (печатный документ), который выдает администратор ЦНАП после приема заявления.

