В ТЦК объяснили, кому нужно обратиться в ЦНАП для получения отсрочки
Харьковский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября действуют новые усовершенствованные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем.
Оформление отсрочек онлайн через приложение Резерв+ стало основным способом. Также это можно сделать офлайн — через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Кому нужно обращаться в ЦНАП для получения отсрочки
Обратиться в ЦНАП могут те, чьи категории отсрочек пока недоступны в приложении Резерв+, а также лица, не пользующиеся смартфоном или имеющие бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах. С 1 ноября заявление на отсрочку можно подать в любом удобном ЦНАПе.
Обратиться могут:
- Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до усыновления был сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки.
- Лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа), при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, способных осуществлять уход.
- Опекун лица, признанного судом недееспособным.
- Лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Члены семьи второго (или третьего) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним.
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
- Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные работники, не привлеченные к образовательному процессу.
- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения в Украине.
- Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время Революции достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
- Военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.
- Военнослужащие, освобожденные из плена.
Какие документы нужно взять с собой в ЦНАП
В ЦНАП необходимо прийти с паспортом, РНОКПП и пакетом документов по типу отсрочки. Можно подать оригиналы или нотариально заверенные копии документов.
Администратор через портал Дія направляет документы в ТЦК.
В случае положительного ответа ТЦК отправляет результат в ЦНАП. Далее ЦНАП информирует человека по телефону и при необходимости может распечатать обновленный учетный документ с отсрочкой. Документ также можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.
Если ответ отрицательный, человек получит на электронную почту форму от ТЦК с указанием причины отказа.
В ТЦК добавляют, что заявление на отсрочку необходимо подавать лично — представитель (родственник или юрист) сделать это не может.
Заявитель несет ответственность за подачу неполной или недостоверной информации в пакете документов. Недостоверные или неполные данные могут стать основанием для отказа в предоставлении отсрочки. В таком случае заявление придется подавать повторно.
Подать бумажное заявление на отсрочку из-за границы невозможно.
Подтверждением подачи заявления на отсрочку в ЦНАП является описание входящего пакета документов (печатный документ), который выдает администратор ЦНАП после приема заявления.
