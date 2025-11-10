НБУ вводит в обращение новую монету – как она будет выглядеть

Продажа монеты начнется 11 ноября.

Нацбанк представил новую памятную серебряную монету «Архангел Михаил» из серии «Духовные сокровища Украины», посвященную небесному покровителю украинского народа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Дизайн монеты основан на образе архистратига Михаила из диаконских врат Жолковского иконостаса конца XVII века, созданного украинским мастером Иваном Рутковичем.

На аверсе изображены царские врата иконостаса с молитвой к архангелу, над которыми размещена стилизованная арка, символизирующая победу света над тьмой, и надпись «ХТО ЯК БОГ» — традиционное обращение к Михаилу. На реверсе — образ архангела в военном облачении с мечом и весами на фоне облаков, выполненный с локальной позолотой и цветной печатью. Фон реверса украшен барочным растительным орнаментом.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 999 пробы. Продажа начнется 11 ноября через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы.

