НБУ вводит в обращение новую монету – как она будет выглядеть

14:32, 10 ноября 2025
Продажа монеты начнется 11 ноября.
НБУ вводит в обращение новую монету – как она будет выглядеть
Нацбанк представил новую памятную серебряную монету «Архангел Михаил» из серии «Духовные сокровища Украины», посвященную небесному покровителю украинского народа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Дизайн монеты основан на образе архистратига Михаила из диаконских врат Жолковского иконостаса конца XVII века, созданного украинским мастером Иваном Рутковичем

На аверсе изображены царские врата иконостаса с молитвой к архангелу, над которыми размещена стилизованная арка, символизирующая победу света над тьмой, и надпись «ХТО ЯК БОГ» — традиционное обращение к Михаилу. На реверсе — образ архангела в военном облачении с мечом и весами на фоне облаков, выполненный с локальной позолотой и цветной печатью. Фон реверса украшен барочным растительным орнаментом.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 999 пробы. Продажа начнется 11 ноября через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы.

