В Раде предлагают создать ВСК для расследования преступлений РФ против журналистов

Комиссия будет анализировать убийства, похищения и уничтожение имущества СМИ.

В Верховной Раде инициируют создание Временной следственной комиссии (ВСК) для документирования и расследования преступлений России против украинских журналистов и работников СМИ, в частности умышленных убийств, похищений, пыток, незаконного удержания, уничтожения редакций, оборудования, съемочных групп и телекоммуникационных систем. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

«РФ системно совершает преступления против журналистов и работников СМИ. Создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины является необходимым инструментом парламентского контроля, документирования военных преступлений против журналистов, анализа законодательных пробелов и выработки рекомендаций для правительства и международных партнеров», — отметила Кравчук.

Она добавила, что на прошлой пленарной неделе парламент поддержал обращение к международным организациям с призывом усилить давление на Россию за преступления против журналистов. «Это сигнал, что безопасность журналистов требует системной работы. Нужно объединить усилия межпарламентских делегаций, комитетов и депутатов», — подчеркнула депутат.

Основные задачи ВСК:

Анализ состояния расследований преступлений против журналистов и СМИ, в частности на оккупированных территориях.

Проверка фактов убийств, пыток, похищений, незаконного удержания и уничтожения имущества журналистов, зафиксированных правоохранительными органами, международными или общественными организациями.

Разработка предложений по совершенствованию законодательства для защиты журналистов в зонах боевых действий.

Содействие международным расследованиям в сотрудничестве с ОБСЕ, Советом Европы, ЮНЕСКО и другими организациями.

Кравчук напомнила, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла ее резолюцию, в которой упоминаются 26 украинских журналистов, находящихся в российском плену. «Вопрос освобождения журналистов и гражданских заложников – это совместная гуманитарная миссия, которую мы должны продолжать. Надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит этот вопрос уже на ближайшем заседании после одобрения Регламентным комитетом», — добавила она.

