Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более $3 млрд

Экс-владельцы должны компенсировать убытки, проценты и судебные издержки до 24 ноября 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более $3 млрд за убытки и судебные издержки. Решение вынесено после того, как в июле суд признал их виновными в масштабном мошенничестве против банка, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Суд определил сумму убытков в размере $1 761 957 792, дополнительно обязав выплатить $1 190 083 824 процентов и авансовый платеж на покрытие расходов банка в размере £76 400 000 ($99 575 371). Коломойский и Боголюбов просили разрешения на апелляцию и приостановление исполнения решения, но суд отклонил оба ходатайства. Оплату всех сумм необходимо осуществить до 24 ноября 2025 года, иначе на них будут начисляться дополнительные проценты. В случае неуплаты ПриватБанк начнет принудительное взыскание, используя активы экс-владельцев, которые находятся под арестом с декабря 2017 года.

Суд назначил возмещение расходов ПриватБанка на основе «полного возмещения» из-за ненадлежащего поведения ответчиков. Судья отметил, что позиция Коломойского и Боголюбова была «неправдоподобной и построенной на сознательной лжи», а попытки Боголюбова дистанцироваться от мошенничества признаны «глубоко обманчивыми и недобросовестными». Суд установил, что оба экс-владельца пытались ввести его в заблуждение.

Как отметили в банке, ПриватБанк, крупнейший государственный банк Украины, обслуживает более 18 млн активных клиентов, а его услугами пользуются 70% украинцев. Банк лидирует в розничном сегменте, активно развивает поддержку малого и среднего бизнеса, имеет цифровую экосистему и сеть из 1 186 отделений, 6 850 банкоматов, почти 10 400 терминалов самообслуживания и более 308 000 POS-терминалов по Украине. В штате банка — более 19 000 сотрудников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.