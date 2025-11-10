  1. В Украине

Monobank обновил функцию переводов по QR-коду и ссылке

22:00, 10 ноября 2025
Пользователи могут указывать сумму перевода и менять фон QR-кода.
Monobank усовершенствовал функцию переводов по QR-коду и ссылке, добавив возможность указывать конкретную сумму для получения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новая опция упрощает разделение счета в кафе, сбор средств на подарок или возврат долга. Получателю достаточно перейти по ссылке или отсканировать QR-код и подтвердить перевод кнопкой «Перевести». Для создания ссылки с фиксированной суммой нужно в приложении нажать «плюс» возле карты и выбрать пункт «По ссылке».

Перевести средства можно кому угодно, даже клиентам других банков. Банк отмечает, что этот способ безопасен, поскольку номер карты не раскрывается. Отправитель сканирует QR-код или открывает ссылку, после чего перевод выполняется несколькими кликами.

Еще одно нововведение — возможность менять фон QR-кода. Для этого достаточно нажать на изображение в приложении, и цвет фона автоматически изменится.

деньги банк

