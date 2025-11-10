В Запорожской больнице взорвался боеприпас – пострадал пациент
22:18, 10 ноября 2025
Полиция расследует обстоятельства инцидента в палате.
Фото: police_zp_news
В Запорожье в одной из городских больниц в палате произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщила полиция Запорожской области.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.
