В Запорожской больнице взорвался боеприпас – пострадал пациент

Полиция расследует обстоятельства инцидента в палате.

Фото: police_zp_news

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье в одной из городских больниц в палате произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.