В Украине задержали полковника ВСУ за попытку продать более полутонны взрывчатки

20:41, 10 ноября 2025
Изъято 500 кг пластида, оружие и ракета стоимостью $88 тысяч.
В Украине разоблачили и задержали полковника и двух военнослужащих ВСУ, которые пытались продать крупную партию взрывчатки и боеприпасов.

По данным Офиса Генпрокурора, они планировали реализовать более 500 кг пластической взрывчатки, 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур. Ориентировочная стоимость партии составляет 88 тысяч долларов США.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и средства поражения военного образца: автомат, пистолет-пулемет, более 2 тыс. патронов, гранаты различных типов, выстрелы к гранатомету и контейнер с ракетой.

Трем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Суд избрал им меры пресечения.

