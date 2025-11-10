Гетманцев заявил о рекордных золотовалютных резервах Украины и объяснил их значение для экономики

По словам Даниила Гетманцева, золотовалютные резервы Украины выросли до 49,5 млрд долларов, что на 6,4% больше месяца назад, и на 13% больше, чем в начале года.

По состоянию на 1 ноября золотовалютные резервы Украины составили 49,5 млрд долларов США, что является наивысшим показателем за всю историю страны. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По словам Гетманцева, в октябре резервы выросли на 6,4% — с 46,5 млрд долларов (по состоянию на 1 октября), а с начала года — на 13% (с 43,8 млрд долларов по состоянию на 1 января).

Он отметил, что нынешний уровень резервов может покрыть 5,1 месяца будущего импорта, тогда как рекомендованный минимум составляет три месяца.

Также Гетманцев добавил, что в октябре на валютные счета НБУ от международных партнёров поступило 6 398,4 млн долларов, из них:

4 694 млн долларов — через инициативу стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) от ЕС;

1 079,4 млн долларов — от других партнёров через счета Всемирного банка;

507,7 млн долларов — от размещения ОВГЗ и других источников.

По его словам, эти поступления позволили покрыть основные валютные расходы октября: чистая продажа валюты для поддержки курса — 2,83 млрд долларов, погашение государственного долга — 611,6 млн долларов, платежи МВФ — 83,9 млн долларов.

«Рост золотовалютных резервов Украины — положительный сигнал для экономики, поскольку он обеспечивает способность страны рассчитываться по международным долгам, поддерживать импортные контракты и удерживать стабильный курс. Но главное — действовать взвешенно и использовать золотовалютные ресурсы осторожно, ведь именно этот валютн ый запас помогает поддерживать бюджетную стабильность и курсовую устойчивость во время войны», — рассказал Гетманцев.

