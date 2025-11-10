  1. В Украине

Кабмин утвердил порядок оздоровления детей военных, ветеранов и семей погибших защитников

16:21, 10 ноября 2025
Оздоровление детей будет проходить в западных областях Украины за счет средств государственного бюджета.
Кабмин утвердил порядок оздоровления детей военных, ветеранов и семей погибших защитников
Фото: depositphotos
Правительство утвердило порядок оздоровления детей военных, ветеранов и семей погибших Защитников в западных регионах Украины. Об этом говорится в постановлении №1435 от 10 ноября.

Так, Кабмин утвердил порядок проведения в 2025 году мероприятий по защите от последствий вооруженной агрессии РФ для детей военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны, а также членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Согласно постановлению, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью организует заключение договоров с учреждениями оздоровления и отдыха в западных областях Украины (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая).

Учреждения должны соответствовать ряду критериев, в частности иметь не менее 300 спальных мест на одну смену, учебную базу, кадровый потенциал для восстановления физического и психического здоровья детей, безбарьерный доступ и защитные сооружения гражданской защиты.

Родители или законные представители детей получают услуги по оздоровлению за бюджетные средства на основании договора с учреждением.

Постановление также предусматривает информационное сопровождение для родителей, мониторинг выполнения условий договоров и прозрачное обнародование информации о наличии спальных мест.

Для оформления услуги родители или лица, их заменяющие, должны предоставить документы, подтверждающие их статус и принадлежность ребенка к одной из категорий получателей услуги: детей военнослужащих Госпогранслужбы, Национальной гвардии, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, внутренне перемещенных лиц, детей ветеранов войны или членов семей погибших защитников Украины.

