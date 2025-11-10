  1. В Украине

Рекорд в Армия+: за неделю 13 000 военных начали курс DELTA

22:54, 10 ноября 2025
Более 1 500 уже получили сертификаты, что стало рекордом для платформы.
Рекорд в Армия+: за неделю 13 000 военных начали курс DELTA
Фото: Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первую неделю после запуска курса DELTA в приложении Армия+ его начали 13 000 военнослужащих, из них более 1 500 завершили обучение и получили сертификаты. Об этом сообщило Минобороны, отметив, что ни один другой курс не показывал такого быстрого роста популярности за первую неделю. Высокий интерес свидетельствует о спросе на практическое обучение.

Курс DELTA включает более 50 практических уроков и требует не менее 5 часов для полного прохождения. Он обучает работе с модулями Monitor, Mission Control, Target Hub, платформой видеоанализа Vezha и другими инструментами системы, которые позволяют военным — от командиров до пехотинцев и пилотов — принимать согласованные решения на основе реальных данных. Обучение обеспечивает навыки, которые можно сразу применять в работе подразделений.

Сейчас в Армия+ доступно 17 курсов. Самые популярные: «Беспилотные системы. Основы БПЛА» (45 000 участников), «Информационная устойчивость. Кибербезопасность» (34 000) и «Основы связи на поле боя» (22 000). Приложение продолжает расширять базу знаний, охватывая тактические, технические, психологические темы и навыки кибербезопасности для военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны обучение Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]