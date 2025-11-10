Рекорд в Армия+: за неделю 13 000 военных начали курс DELTA

Более 1 500 уже получили сертификаты, что стало рекордом для платформы.

Фото: Минобороны

За первую неделю после запуска курса DELTA в приложении Армия+ его начали 13 000 военнослужащих, из них более 1 500 завершили обучение и получили сертификаты. Об этом сообщило Минобороны, отметив, что ни один другой курс не показывал такого быстрого роста популярности за первую неделю. Высокий интерес свидетельствует о спросе на практическое обучение.

Курс DELTA включает более 50 практических уроков и требует не менее 5 часов для полного прохождения. Он обучает работе с модулями Monitor, Mission Control, Target Hub, платформой видеоанализа Vezha и другими инструментами системы, которые позволяют военным — от командиров до пехотинцев и пилотов — принимать согласованные решения на основе реальных данных. Обучение обеспечивает навыки, которые можно сразу применять в работе подразделений.

Сейчас в Армия+ доступно 17 курсов. Самые популярные: «Беспилотные системы. Основы БПЛА» (45 000 участников), «Информационная устойчивость. Кибербезопасность» (34 000) и «Основы связи на поле боя» (22 000). Приложение продолжает расширять базу знаний, охватывая тактические, технические, психологические темы и навыки кибербезопасности для военных.

