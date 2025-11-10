Ветераны с инвалидностью будут получать до 70 тысяч гривен компенсации за переоборудование автомобилей
Кабмин утвердил постановление, которое предусматривает денежную компенсацию для ветеранов и ветеранок с инвалидностью за переоборудование собственных автомобилей под индивидуальные потребности. Об этом сообщает Минветеранов.
Максимальный размер выплаты — до 70 тысяч гривен. Это решение является очередным шагом государства к созданию безбарьерной среды и обеспечению мобильности для Защитников и Защитниц, получивших ранения во время войны.
Когда и как получить
Начиная с января 2026 года компенсация будет предоставляться ветеранам и ветеранам с инвалидностью на основе фактических, документально подтвержденных расходов за переоборудование собственных автомобилей на специализированных СТО, имеющих соответствующую лицензию.
Куда обращаться за компенсацией
В структурные подразделения по вопросам ветеранской политики (при ОВА, районных администрациях или исполнительных органах городских советов) с заявлением и необходимыми документами.
Детальный порядок получения компенсации Минветеранов обнародует дополнительно.
Этот пилотный проект разработан Министерством по делам ветеранов в рамках реализации Плана мероприятий на 2025–2026 годы по созданию Национальной стратегии безбарьерного пространства в Украине.
