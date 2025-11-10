Организация корпоратива с алкоголем — какие налоговые требования к бизнесу

Если компания покупает алкоголь не для продажи, а только для проведения корпоратива для своих работников или партнеров, получать лицензию на розничную торговлю алкоголем не нужно.

Налоговая служба разъясняет, нужно ли юридическому лицу получать лицензию на продажу алкоголя или табачных изделий, если оно организует корпоратив для своих работников или партнёров.

Отмечается, что согласно статье 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года №3817-IX «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива», понятие «розничная торговля» охватывает деятельность, связанную с продажей товаров конечным потребителям для личного некоммерческого использования без намерения их дальнейшей перепродажи.

Это включает как продажу продукции в физических торговых точках с выдачей товара непосредственно на месте, так и продажу с последующей доставкой. К розничной торговле также относится продажа алкогольных напитков на розлив, в том числе без фактического употребления в месте продажи, или на розлив в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общественного питания. Независимо от формы расчётов — наличной или безналичной — такая деятельность считается розничной торговлей согласно определению, приведённому в законе.

Согласно подпункту 14.1.202 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса №2755-VI, продажа (реализация) товаров — это любые операции, совершаемые по договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным или гражданско-правовым договорам, которые предусматривают передачу права собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков её предоставления, а также операции по безвозмездной передаче товаров.

Поскольку юридическое лицо приобретает алкогольные напитки и табачные изделия не для их дальнейшей реализации (то есть является конечным потребителем), получение лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в случае проведения корпоративных мероприятий таким юридическим лицом для сотрудников и/или партнёров не требуется.

Факт проведения корпоратива должен быть документально подтверждён и отражён в первичных бухгалтерских документах согласно статье 9 Закона Украины №996-XIV.

