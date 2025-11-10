Графики отключений света будут постепенно сокращаться, но ситуация остается нестабильной — министр энергетики Гринчук

Работа Змиевской и Трипольской ТЭС была остановлена из-за повреждений, но энергетики уже приступили к их восстановлению.

Графики отключений электроэнергии будут постепенно сокращаться, однако ситуация в энергосистеме может изменяться с каждой новой атакой. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга.

«Подготовлено, конечно, Правительством совместно с… много министерств задействованы. Подготовлены сценарии на любой сценарий реагирования на любое событие, которое может происходить в энергетике, в том числе и на самые сложные, и самые критические, и мы будем работать по этим алгоритмам», — отметила Гринчук.

Она добавила, что все должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации. По ее словам, графики отключений остаются, но после последней атаки их стало меньше.

Также Светлана Гринчук подчеркнула, что без защиты энергетической инфраструктуры последствия могли бы быть значительно серьезнее, ведь часть объектов физически невозможно полностью защитить.

Министр сообщила, что работа «Змиевской» и «Трипольской» ТЭС была остановлена из-за повреждений, но энергетики уже приступили к их восстановлению.

«Тепловые электростанции “Центрэнерго” с начала войны неоднократно прекращали работу», — подчеркнула глава Минэнерго.

