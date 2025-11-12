Дело «Мидас» — ВАКС избрал меру пресечения Игорю Фурсенко

Игорю Фурсенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.

В среду, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко — содержание под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен. Он является фигурантом в деле о вероятной коррупции на контрактах «Энергоатома», передает «Суспільне».

Отмечается, что в САП просили для него 60 дней ареста либо залог в 254 миллиона гривен. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Сам подозреваемый заявил, что денег для внесения залога у него нет.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

