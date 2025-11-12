  1. В Украине

Дело «Мидас» — ВАКС избрал меру пресечения Игорю Фурсенко

20:02, 12 ноября 2025
Игорю Фурсенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.
Дело «Мидас» — ВАКС избрал меру пресечения Игорю Фурсенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко — содержание под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен. Он является фигурантом в деле о вероятной коррупции на контрактах «Энергоатома», передает «Суспільне».

Отмечается, что в САП просили для него 60 дней ареста либо залог в 254 миллиона гривен. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Сам подозреваемый заявил, что денег для внесения залога у него нет.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]