Справа «Мідас» — ВАКС обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку

20:02, 12 листопада 2025
Ігорю Фурсенку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 млн гривень.
У середу, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку — тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень. Він є фігурантом у справі про ймовірну корупцію на контрактах Енергоатому, передає «Суспільне».

Зазначається, що у САП просили для нього 60 днів арешту або заставу в 254 млн грн. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Сам підозрюваний заявив, що грошей для внесення застави немає.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

