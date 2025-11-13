Украина получила почти 6 миллиардов евро от Евросоюза — на что направят средства

Украина получила €5,9 млрд от ЕС, из которых €4,1 млрд поступили в рамках механизма ERA Loans из доходов от замороженных российских активов.

Украина получила транш от Европейского Союза на общую сумму €5,9 млрд. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, €4,1 млрд поступили в рамках механизма ERA Loans как финальный транш из общей программы на €18 млрд, которая финансируется за счёт прибыли от замороженных российских активов. По словам Свириденко, это яркий пример того, как "Россия начинает платить за свои преступления", а также свидетельство европейской солидарности и решимости поддерживать Украину.

Ещё €1,8 млрд Украина получила в рамках Ukraine Facility. Свириденко назвала это подтверждением того, что страна "уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции". Министр подчеркнула, что оба решения стали возможными благодаря стратегическому партнёрству и высокому уровню доверия между Украиной и ЕС.

Она также выразила благодарность Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и поддержку.

«Эти средства — о спасённых жизнях, восстановленной инфраструктуре, укреплённой экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направить на главное — оборону», — заявила Свириденко.

В Минфине уточнили, что средства будут направлены на поддержку социальной и оборонной сфер, а также на восстановление страны.

«Предоставление Украине доходов от замороженных активов рф было беспрецедентным и справедливым решением. 18,1 млрд евро в 2025 году поддержали финансовую стабильность и способность эффективно противостоять врагу на фронте. В последние месяцы мы активно сотрудничаем с Европейским Союзом, чтобы разработать инициативы по обеспечению бюджетных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Благодарен за конструктивное сотрудничество», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что потребность в новой помощи от Европейского Союза возникнет уже в конце I квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов.

Однако, по её словам, Киев настаивает на возможности использования «репарационного кредита» для нужд обороны через бюджет, в том числе на выплаты военным.

«По "репарационному кредиту" — работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета (то есть всех стран-членов)», — говорит депутат.

По её словам, в Брюсселе обсуждается, что предоставление этого займа будет сопровождаться условиями по продолжению и усилению реформ.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит план Б для Украины после блокировки Бельгией репарационного кредита.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз может принять временное решение о финансовой помощи Украине в 2026 году, поскольку инициативу о «репарационном кредите» за счёт российских активов так и не утвердили.

