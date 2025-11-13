Україна отримала майже 6 мільярдів євро від Євросоюзу — на що спрямують кошти

Україна отримала €5,9 млрд від ЄС, з яких €4,1 млрд надійшли в рамках механізму ERA Loans з прибутків від заморожених російських активів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна отримала транш від Європейського Союзу на загальну суму €5,9 млрд. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, €4,1 млрд надійшли у межах механізму ERA Loans як фінальний транш із загальної програми на €18 млрд, що фінансується з прибутків від заморожених російських активів. За словами Свириденко, це яскравий приклад того, як "Росія починає платити за свої злочини", а також свідчення європейської солідарності та рішучості підтримувати Україну.

Ще €1,8 млрд Україна отримала у рамках Ukraine Facility. Свириденко назвала це підтвердженням того, що країна "впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції".Міністерка підкреслила, що обидва рішення стали можливими завдяки стратегічному партнерству та високому рівню довіри між Україною та ЄС.

Вона також висловила подяку Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й підтримку.

"Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону", - заявила Свириденко.

У Мінфіні уточнили, що кошти буде спрямовано на підтримку соціальної та оборонної сфер, а також на відновлення країни.

“Надання Україні доходів від заморожених активів рф було безпрецедентним та справедливим рішенням. 18,1 млрд євро у 2025 році підтримали фінансову стабільність та спроможність ефективно протистояти ворогу на фронті. Останніми місяцями ми активно співпрацюємо з Європейським Союзом, щоб напрацювати ініціативи для забезпечення бюджетних потреб України у 2026-2027 роках. Вдячний за конструктивну співпрацю”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що потреба в новій допомозі від Європейського Союзу виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків.

Втім, за її словами, Київ наполягає на можливості використання «репараційного кредиту» для потреб оборони через бюджет, в тому числі на виплати військовим.

«По "репараційному кредиту" — робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради (тобто усіх країн-членів)», — каже депутатка.

За її словами, в Брюсселі обговорюють, що надання цієї позики буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує план Б для України після блокування Бельгією репараційного кредиту Україні.

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз може прийняти тимчасове рішення для фінансової допомоги Україні 2026 року, оскільки ініціативу про «репараційний кредит» за рахунок російських активів так і не схвалили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.