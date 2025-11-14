  1. В Украине

В Минсоцполитики представили партнерам принципы поэтапного возвращения украинцев из ЕС

09:00, 14 ноября 2025
Украина представила подход к реинтеграции граждан в контексте завершения Директивы ЕС о временной защите.
В Минсоцполитики представили партнерам принципы поэтапного возвращения украинцев из ЕС
Заместительница Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила видение Украины относительно возвращения и реинтеграции граждан на Международном диалоге по вопросам миграции 2025, организованном Международной организацией по миграции. В рамках панели «Rethinking Return and Reintegration Programming in Europe and Central Asia» она обозначила подход Украины к формированию справедливой, предсказуемой и достойной системы реинтеграции украинцев.

Поэтапность возвращения и приоритет права на выбор

Гавронская подчеркнула, что завершение временной защиты в ЕС должно происходить постепенно и только при условии обеспечения права украинцев принимать информированные решения. Она отметила, что процесс возвращения должен быть предсказуемым и согласованным.

«Прежде всего, для нас принципиально важно, чтобы украинцы, которые временно находятся за границей, заблаговременно и из надежных источников получали достоверную информацию о своих правах, возможных правовых основаниях после завершения временной защиты и доступных программах поддержки. Это должен быть справедливый и согласованный процесс, где выбор человека является информированным и осознанным», – отметила заместительница Министра.

Усиление возможностей общин

Вторым системным элементом Гавронская назвала подготовку украинских громад к возвращению граждан.

«Совместно с европейскими партнерами мы разрабатываем подход, согласно которому ресурсы должны направляться на развитие и усиление наших громад. Речь идет, в частности, о ресурсах для развития местных услуг, создании условий для социальной сплоченности и интеграции», – подчеркнула Илона Гавронская.

Защита уязвимых групп

Отдельное внимание Гавронская уделила необходимости разработки индивидуальных подходов к поддержке уязвимых категорий: людей с инвалидностью, пожилых людей, семей с детьми. По ее словам, ключевое — не только помочь гражданам принять информированное решение о возвращении в Украину, но и содействовать тому, чтобы они могли восстановить свою жизнь здесь с достоинством и ощущением принадлежности.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться пошаговый план поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержании связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них», — отметила заместитель министра.

Как известно, Украина разворачивает Сеть единства в Испании и Германии, чтобы упростить возвращение соотечественников из ЕС.

По оценкам Минсоцполитики, сейчас около 4,7 млн украинцев находятся в странах ЕС в статусе временной защиты, который будет действовать до 4 марта 2027 года.

