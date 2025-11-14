У Мінсоцполітики представили партнерам принципи поетапного повернення українців з ЄС

Україна представила підхід до реінтеграції громадян у контексті завершення Директиви ЄС про тимчасовий захист.

Заступниця Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська представила бачення України щодо повернення та реінтеграції громадян на Міжнародному діалозі з питань міграції 2025, організованому Міжнародною організацією з міграції. У межах панелі «Rethinking Return and Reintegration Programming in Europe and Central Asia» вона окреслила підхід України до формування справедливої, передбачуваної та гідної системи реінтеграції українців.

Поетапність повернення та пріоритет права на вибір

Гавронська наголосила, що завершення тимчасового захисту в ЄС має відбуватися поетапно та лише за умови забезпечення права українців ухвалювати поінформовані рішення. Вона підкреслила, що процес повернення має бути передбачуваним і узгодженим.

«Перш за все, для нас принципово важливо, щоб українці, які тимчасово перебувають за кордоном, завчасно та з надійних джерел отримували достовірну інформацію про свої права, можливі правові підстави після завершення тимчасового захисту та доступні програми підтримки. Це має бути справедливий і узгоджений процес, де вибір людини є поінформованим і свідомим», – зазначила заступниця Міністра.

Посилення спроможності громад

Другим системним елементом Гавронська визначила підготовку українських громад до повернення громадян.

«Спільно з європейськими партнерами ми напрацьовуємо підхід, за якого ресурси мають спрямовуватись на розвиток і підсилення наших громад. Йдеться, зокрема, про ресурси на розвиток місцевих послуг, створення умов для соціальної згуртованості та інтеграції», – наголосила Ілона Гавронська.

Захист вразливих груп

Окрему увагу Ілона Гавронська приділила необхідності розробки індивідуальних підходів до підтримки вразливих груп: людей з інвалідністю, літніх людей, сімей з дітьми. За її словами, ключове не лише допомогти нашим громадянам прийняти поінформоване рішення про повернення в Україну, а й сприяти тому, щоб вони могли відновити своє життя тут з гідністю та відчуттям належності.

Раніше, як розповідала «Судово-юридична газета», під час участі у заході високого рівня в Брюсселі, присвяченому подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС та їхньому поверненню додому, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська представила ключові принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Зокрема, вона наголосила, що Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, аби цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

«Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них», — зазначила заступниця Міністра.

Як відомо, що Україна розгортає Мережу єдності в Іспанії та Німеччині, щоб спростити повернення співвітчизників із ЄС.

За оцінками Мінсоцполітики, нині близько 4,7 млн українців перебувають у країнах ЄС у статусі тимчасового захисту, який діятиме до 4 березня 2027 року.

