«Виндикационный иммунитет» в отношении имущества при исполнении судебных решений является более сильным, чем общий иммунитет добросовестности — постановление КХС ВС

КХС ВС постановил, что «виндикационный иммунитет» в отношении имущества, проданного или переданного в порядке, установленном для исполнения судебных решений, является более прочным по сравнению с общим иммунитетом добросовестности.

Верховный Суд в составе судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и праву собственности Кассационного хозяйственного суда поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанций и подчеркнул, что законодатель в ч. 2 ст. 388 ГК Украины, которая регулирует институт виндикации, закрепил норму, содержащую запрет на истребование имущества, проданного на электронных торгах в исполнение судебных решений, у добросовестного приобретателя. Об этом говорится в постановлении КХС ВС от 18 сентября 2025 года по делу № 922/82/20.

Признание недействительным правочина (электронных торгов), в соответствии с результатами которых состоялась купля-продажа, не может нивелировать чёткий и понятный запрет законодателя. Единственным возможным механизмом восстановления нарушенных прав, за защитой которых обратился прокурор в этом случае, является истребование такого имущества, однако при условии доказанности недобросовестности приобретателя.

Суд акцентировал внимание на том, что нарушение процедуры торгов, даже если оно будет установлено, не может быть поставлено в вину участнику таких торгов, ведь этот вопрос касается законности и правомерности действий лица, на которое государство возложило обязанность исполнения судебного решения.

«При этом судебная палата отмечает, что обстоятельства, на которые ссылается Прокурор в кассационной жалобе, касаются прежде всего законности и правомерности действий лица, на которое государство возложило обязанность исполнения судебного решения, а доводы о необходимости их выяснения покупателем прежде чем принять участие в торгах фактически возлагают на покупателя дополнительную обязанность ревизовать действия государственных органов в рамках исполнительного производства, что вообще не относится к его компетенции и возможностям. Участник публичных торгов действует в условиях доверия к законности действий государства в лице его органа — исполнительной службы и не может осуществлять ревизию исполнительного производства, проверяя, для обеспечения каких именно решений включено имущество к реализации. Решение этих вопросов отнесено исключительно к компетенции государственного исполнителя. Кроме того, сам по себе факт признания торгов проведёнными с нарушениями не может автоматически характеризовать приобретателя имущества как недобросовестного», — говорится в постановлении.

