  1. В Украине

«Виндикационный иммунитет» в отношении имущества при исполнении судебных решений является более сильным, чем общий иммунитет добросовестности — постановление КХС ВС

15:54, 24 ноября 2025
КХС ВС постановил, что «виндикационный иммунитет» в отношении имущества, проданного или переданного в порядке, установленном для исполнения судебных решений, является более прочным по сравнению с общим иммунитетом добросовестности.
«Виндикационный иммунитет» в отношении имущества при исполнении судебных решений является более сильным, чем общий иммунитет добросовестности — постановление КХС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и праву собственности Кассационного хозяйственного суда поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанций и подчеркнул, что законодатель в ч. 2 ст. 388 ГК Украины, которая регулирует институт виндикации, закрепил норму, содержащую запрет на истребование имущества, проданного на электронных торгах в исполнение судебных решений, у добросовестного приобретателя. Об этом говорится в постановлении КХС ВС от 18 сентября 2025 года по делу № 922/82/20.

Признание недействительным правочина (электронных торгов), в соответствии с результатами которых состоялась купля-продажа, не может нивелировать чёткий и понятный запрет законодателя. Единственным возможным механизмом восстановления нарушенных прав, за защитой которых обратился прокурор в этом случае, является истребование такого имущества, однако при условии доказанности недобросовестности приобретателя.

Суд акцентировал внимание на том, что нарушение процедуры торгов, даже если оно будет установлено, не может быть поставлено в вину участнику таких торгов, ведь этот вопрос касается законности и правомерности действий лица, на которое государство возложило обязанность исполнения судебного решения.

«При этом судебная палата отмечает, что обстоятельства, на которые ссылается Прокурор в кассационной жалобе, касаются прежде всего законности и правомерности действий лица, на которое государство возложило обязанность исполнения судебного решения, а доводы о необходимости их выяснения покупателем прежде чем принять участие в торгах фактически возлагают на покупателя дополнительную обязанность ревизовать действия государственных органов в рамках исполнительного производства, что вообще не относится к его компетенции и возможностям. Участник публичных торгов действует в условиях доверия к законности действий государства в лице его органа — исполнительной службы и не может осуществлять ревизию исполнительного производства, проверяя, для обеспечения каких именно решений включено имущество к реализации. Решение этих вопросов отнесено исключительно к компетенции государственного исполнителя. Кроме того, сам по себе факт признания торгов проведёнными с нарушениями не может автоматически характеризовать приобретателя имущества как недобросовестного», — говорится в постановлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]