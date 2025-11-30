  1. В Украине

Применение РРО — какие документы необходимо хранить субъекту хозяйствования на месте проведения расчета

17:49, 30 ноября 2025
Налоговая разъяснила вопрос хранения документов субъектом хозяйствования на месте проведения расчетов с использованием РРО.
Фото: dp.tax.gov.ua
Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области напомнило, какие документы необходимо хранить субъекту хозяйствования на месте применения РРО.

В соответствии с п. 4 разд. III Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 №547 (с изменениями и дополнениями) (далее — Порядок №547), субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций (далее — РРО) для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с использованием электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. д.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществления операций по приему наличных для их дальнейшего перевода, обязаны, в частности:

  • в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций (абзац восьмой п. 4 разд. III Порядка №547);
  • создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) в течение трех лет (абзац девятый п. 4 разд. III Порядка №547);
  • создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством (абзац тринадцатый п. 4 разд. III Порядка №547);
  • хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии (абзац пятнадцатый п. 4 разд. III Порядка №547).

налоговая РРО

Лента новостей

Блоги
Публикации
