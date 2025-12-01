  1. В Украине
Помощь в связи с беременностью и родами: кому, когда и в каком размере ее назначают

07:55, 1 декабря 2025
Украинкам напомнили условия, сроки обращения и категории женщин, которые могут получить государственную помощь во время беременности и после родов.
Помощь в связи с беременностью и родами: кому, когда и в каком размере ее назначают
Пенсионный фонд напомнил условия назначения помощи в связи с беременностью и родами.

Так, право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

– женщины из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы;

– женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до приобретения права на получение помощи;

– женщины, зарегистрированные в филиале регионального/межрегионального центра занятости (или городском, районном, городском-районном центре занятости – до даты прекращения их деятельности) (далее – центр занятости) как безработные;

– аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования;

– неработающие женщины;

– женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, которые не участвуют в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Помощь назначается если обращение за ней поступило не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами, и выплачивается женщинам за весь период отпуска, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 70) календарных дней после родов.

Женщинам, отнесенным к 1–4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 – до родов и 90 – после родов).

Помощь исчисляется суммарно и назначается женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до родов.

В случае рождения мертвого ребенка помощь в связи с беременностью и родами выплачивается на общих основаниях, а в случае выкидыша – не выплачивается;

Лицам, усыновившим или взявшим под опеку ребенка в течение двух месяцев со дня его рождения, помощь назначается за период со дня усыновления или установления опеки и до окончания 56 календарных дней (70 календарных дней в случае одновременного усыновления или установления опеки над двумя и более детьми, 90 календарных дней – для женщин, отнесенных к 1–4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы).

Помощь в связи с беременностью и родами предоставляется:

  1. Женщинам из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы – в размере 100 процентов денежного обеспечения;

  2. Женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации – в размере 100 процентов среднемесячного дохода. Средняя заработная плата, из которой начисляется помощь, исчисляется согласно Порядку исчисления средней заработной платы, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 г. № 100

  3. Женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные – в размере 100 процентов минимального размера помощи по безработице;

  4. Аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования – в размере месячной стипендии. Женщина, продолжающая обучение, имеет право на выплату стипендии или помощи в связи с беременностью и родами по ее выбору. При этом помощь назначается со дня прекращения выплаты стипендии по день окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

Размер помощи в указанных пунктах устанавливается путем умножения среднедневного дохода на количество календарных дней продолжительности отпуска в связи с беременностью и родами, но не менее чем 25 процентов размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц.

  1. Неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности, – в размере 25 процентов размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, из расчета на месяц.

Пенсионный фонд беременность и роды

