Удержание переплат отдельных видов государственной социальной помощи — что нужно знать

08:12, 1 декабря 2025
В ПФ отметили, что в случае невозможности добровольного возврата или удержания средств, подлежащих возврату, такие средства взыскиваются в судебном порядке.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило вопрос удержания переплат отдельных видов государственной социальной помощи.

Переплата государственной социальной помощи — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные семьей без достаточного правового основания. Чаще всего такие ситуации возникают вследствие подачи недостоверных данных о доходах и имущественном состоянии, что повлияло на установление права на назначение социальной помощи и определение ее размера.

Выплата помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях (далее — помощь), прекращается в случае:

  • лишения получателя помощи родительских прав;
  • нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
  • отобрания ребенка у получателя помощи без лишения его родительских прав;
  • устройства ребенка на полное государственное содержание;
  • зачисления ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования (кроме специальных учебных заведений, учреждений образования III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, а также случаев, когда родители оплачивают полную стоимость содержания ребенка в учреждении);
  • пребывания получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;
  • утраты статуса многодетной семьи;
  • подачи получателем помощи заявления о прекращении выплаты помощи;
  • смерти ребенка;
  • смерти получателя помощи.

Если многодетной семьей скрыта информация или поданы недостоверные данные, которые повлияли на установление права на назначение помощи, вследствие чего излишне выплачены средства, уполномоченный орган:

  • определяет объем средств, подлежащих возврату, начиная с месяца назначения помощи, и устанавливает сроки их возврата в зависимости от материального положения многодетной семьи;
  • уведомляет получателя помощи об объеме средств, подлежащих возврату, и сроках их возврата.

Суммы средств, подлежащие возврату, возвращаются:

  • получателем помощи самостоятельно;
  • по согласию получателя помощи — в полном объеме за счет последующих выплат помощи;
  • по решению уполномоченного органа — за счет последующих выплат помощи в размере, не превышающем 20 процентов ежемесячной суммы назначенной помощи.

«В случае невозможности добровольного возврата или удержания средств, подлежащих возврату, такие средства взыскиваются в судебном порядке», — добавили в ПФ.

