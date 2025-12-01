Конкурс в САП — Совет прокуроров объявил о начале отбора в состав Конкурсной комиссии

Совет прокуроров также утвердил Рекомендации по оформлению и подаче документов.

Советом прокуроров Украины объявлено о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет заниматься организацией и проведением конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Решением от 27 ноября 2025 года № 193-25р утверждены Рекомендации по оформлению и подаче документов.

Рекомендації з оформлення та подання документів особами, які виявили намір взяти участь у відборі до складу Конкурсної комісії.

Відповідно до частини 3 статті 29-1 Закону України «Про прокуратуру» організація та проведення конкурсу на посаду заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника та заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюються Конкурсною комісією (далі – Конкурсна комісія), до складу якої входять, зокрема, три особи, визначені Генеральним прокурором на підставі пропозицій Ради прокурорів України. Участі у відборі підлягає особа, яка у визначені Радою прокурорів України терміни подала всі необхідні документи і відповідає вимогам, визначеним статтею 29-1 Закону України «Про прокуратуру», а саме: має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, є доброчесною, а також має не менше п’яти років досвіду із здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання державного обвинувачення в суді, здійснення правосуддя або адвокатської діяльності чи діяльності (у тому числі наукової, викладацької, громадської) у сфері запобігання і протидії корупції.

Не можуть бути членами Конкурсної комісії:

– державні службовці або особи, які займають політичні посади, народні депутати України та депутати місцевих рад;

– члени політичних партій, які займають керівні посади в політичній партії;

– особи, визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежено;

– особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованих осіб);

– особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Прийом документів здійснюється з 28 листопада 2025 року до 04 грудня 2025 року (включно) до 17 год 00 хв за адресою: Офіс Генерального прокурора, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 720А, тел. (044) 596-72-03. Документи, зокрема їх копії, подаються особисто та засвідчуються кандидатом, який звертається із заявою про намір взяти участь у відборі. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання. Заяви, що будуть подані до Ради прокурорів України після зазначеного строку, не розглядатимуться. Для участі у відборі кандидат надає до Ради прокурорів України такі документи:

– заяву кандидата про намір взяти участь у відборі до складу Конкурсної комісії для організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

– автобіографію кандидата до складу Конкурсної комісії;

– анкету кандидата до складу Конкурсної комісії;

– довідку про несудимість;

– копії всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України;

– копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копію документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документа, що підтверджує її визнання в Україні, науковий ступінь (за наявності);

– копії документів, що підтверджують стаж не менше п’яти років із здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання державного обвинувачення в суді, здійснення правосуддя або адвокатської діяльності чи діяльності (у тому числі наукової, викладацької, громадської) у сфері запобігання і протидії корупції (трудова книжка, біографічна довідка або інші документи щодо відповідної діяльності особи). Пакет документів має містити копії всіх заповнених сторінок таких документів;

– згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата;

– мотиваційний лист кандидата до складу Конкурсної комісії;

– копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за наявності).

Документи, визначені у пункті 5 цих Рекомендацій, повинні бути оформлені додатком до заяви кандидата про намір взяти участь у відборі, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання до Ради прокурорів України.

За достовірність поданих до Ради прокурорів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність кандидат, який їх подає.

Документи, подані особою для участі у відборі, можуть бути залишені Радою прокурорів України без розгляду на підставі відповідного звернення особи.

Розгляд питання про надання Генеральному прокурору пропозицій стосовно кандидатур до складу Конкурсної комісії здійснюється Радою прокурорів України на підставі поданих кандидатами документів та за результатами співбесід.

