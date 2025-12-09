ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в апелляционные суды

Решение о внесении представления Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей в апелляционные суды ВСП приняла 9 декабря.

Высший совет правосудия 9 декабря принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Воронкова Дениса Владимировича — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Компанеец Ирины Дмитриевны — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Минаевой Екатерины Владимировны — на должность судьи Второго апелляционного административного суда;

Турак Ольги Васильевны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда.

