ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в апелляционные суды
13:53, 9 декабря 2025
Решение о внесении представления Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей в апелляционные суды ВСП приняла 9 декабря.
Высший совет правосудия 9 декабря принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды, а именно:
Воронкова Дениса Владимировича — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Компанеец Ирины Дмитриевны — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;
Минаевой Екатерины Владимировны — на должность судьи Второго апелляционного административного суда;
Турак Ольги Васильевны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда.
