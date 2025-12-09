  1. В Україні

ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до апеляційних судів

13:53, 9 грудня 2025
Рішення про внесення подання Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів до апеляційних судів ВРП ухвалила 9 грудня.
Вища рада правосуддя 9 грудня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Воронкова Дениса Володимировича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Компанієць Ірини Дмитрівни – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Мінаєвої Катерини Володимирівни – на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Турак Ольги Василівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду.

