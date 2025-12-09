Кабмин принял ряд решений для улучшения ситуации со светом — Свириденко сообщила детали

Юлия Свириденко подчеркнула, что дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными в условиях сложной ситуации в энергетике.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров на заседании 9 декабря принял ряд решений, которые должны улучшить ситуацию в энергетической сфере для бытовых потребителей. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

«1. Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.

В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным.

Из перечней должны быть исключены потребители, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергоснабжения.

Решение принимаем для поддержки людей. Освободившиеся объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей.

Контроль за выполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.

2. Поручили ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными в условиях сложной ситуации в энергетике.

Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электроэнергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией.

Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть обеспечены.

Меры экономии не применяются к электрической энергии, которая производится на собственных энергоустановках потребителей для собственных нужд.

3. Поручили Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации — газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Проблемы, которые препятствуют отпуску электрической энергии в сеть операторов, должны быть оперативно устранены. Все имеющиеся когенерационные установки должны быть запущены в работу. Решения для этого Кабмин принял на прошлой неделе.

4. Правительство дает разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более», — заявила она.

Свириденко добавила, что эти шаги уменьшат нагрузку на энергосистему Украины и стабилизируют нагрузку в пиковые часы.

Также она подчеркнула, что импорт будет осуществляться по согласованию с Укрэнерго.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.