  1. В Україні

Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом — Свириденко повідомила деталі

19:56, 9 грудня 2025
Юлія Свириденко підкреслила, що додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.
Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом — Свириденко повідомила деталі
Фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня ухвалив низку рішень, які мають покращити ситуацію в енергетичній сфері для побутових споживачів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

«1. Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.

Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів.

Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

2. Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана.

Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

3. Доручили Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня.

4. Уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше», - заявила вона.

Свириденко додала, що ці кроки зменшать навантаження на енергосистему України і стабілізують навантаження у пікові години.

Ще вона підкреслила, що імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відключення світла графіки відключень світла Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]