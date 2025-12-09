Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом — Свириденко повідомила деталі

Юлія Свириденко підкреслила, що додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня ухвалив низку рішень, які мають покращити ситуацію в енергетичній сфері для побутових споживачів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

«1. Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.

Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів.

Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

2. Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана.

Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

3. Доручили Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня.

4. Уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше», - заявила вона.

Свириденко додала, що ці кроки зменшать навантаження на енергосистему України і стабілізують навантаження у пікові години.

Ще вона підкреслила, що імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго.

