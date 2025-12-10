В Николаеве суд лишил права управления водителя, который умышленно покинул место ДТП: видео

Водитель заявил, что спешил по личным делам, поэтому покинул место ДТП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Центрального районного суда города Николаева Иван Дирк рассмотрел протоколы, составленные в отношении 26-летнего местного жителя по факту совершения административных правонарушений, предусмотренных ст.124, 122-4 КоАП.

Как сообщили в суде, согласно материалам, мужчина, находясь за рулем автомобиля «Audi 80», при выполнении маневра задним ходом не убедился в его безопасности и допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Mercedes Benz». После этого мужчина покинул место совершения ДТП.

Водитель «Audi» в судебном заседании согласился с обстоятельствами совершенных правонарушений, объяснил, что во время движения задним ходом задел припаркованный автомобиль, однако, поскольку спешил по личным делам, покинул место ДТП. В то же время, в письменных объяснениях, приложенных к протоколу, он указывал, что не заметил, как задел автомобиль.

Суд исследовал видеозапись с регистратора автомобиля, который проезжал рядом. На видео зафиксировано, что «Audi» выезжает задним ходом с придомовой территории, пересекает две полосы движения, чем вынуждает водителей, движущихся по главной дороге, остановиться. После этого водитель, снижая скорость, допускает наезд на припаркованный автомобиль. От нанесенного удара «Mercedes Benz» качнуло, что свидетельствует о существенном контакте, который невозможно было не заметить, указывают в суде. После наезда водитель «Audi» постоял несколько секунд, а затем уехал.

По результатам рассмотрения суд признал водителя «Audi» виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.124, 122-4 КоАП, и постановил наложить на него взыскание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.