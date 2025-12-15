Когда ребенок может подать заявление в суд — правовые условия и обязанности участников рассмотрения

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждане с ограниченной гражданской дееспособностью имеют право реализовывать свои процессуальные полномочия в суде, когда рассмотрение дела касается правоотношений, в которых они участвуют лично.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, когда ребенок может подать заявление в суд.

Кто имеет полную гражданскую процессуальную дееспособность?

Подать заявление в суд могут лица, обладающие необходимым объемом гражданской процессуальной дееспособности, то есть те, кто способен лично осуществлять гражданские процессуальные права и выполнять свои обязанности в суде. По общему правилу самостоятельной стороной процесса является совершеннолетнее лицо.

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждане с ограниченной гражданской дееспособностью имеют право реализовывать свои процессуальные полномочия в суде, когда рассмотрение дела касается правоотношений, в которых они участвуют лично. В то же время суд оставляет за собой право привлечь к такому производству их законного представителя, если это необходимо для надлежащей защиты интересов несовершеннолетнего или лица с ограниченной дееспособностью.

Как приобрести полную гражданскую процессуальную дееспособность?

Несовершеннолетние могут стать самостоятельными участниками судебного процесса и пользоваться своими правами и выполнять обязанности. Полную гражданскую процессуальную дееспособность несовершеннолетнее лицо приобретает в случае регистрации брака. Его расторжение или признание недействительным до достижения совершеннолетия не является основанием для лишения дееспособности.

Также в суд за защитой своих прав могут обращаться 16-летние (а также старше) дети, которые работают по трудовому договору либо которые записаны матерью или отцом своего ребенка. Полную гражданскую дееспособность приобретают и те, кто желает заниматься предпринимательской деятельностью и, достигнув 16 лет, получил для этого разрешение от родителей, попечителей или органа опеки и попечительства. В случае прекращения трудовой деятельности объем приобретенной дееспособности сохраняется.

Какие права и обязанности участников судебного процесса?

В ходе установления истины все участники судебного заседания должны соблюдать определенные правила поведения, что помогает удерживать баланс между свободой действий и требованиями правопорядка.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом участники дела имеют право:

знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, копии, получать копии судебных решений;

подавать доказательства; участвовать в судебных заседаниях, если иное не определено законом; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам дела, а также свидетелям, экспертам, специалистам;

подавать заявления и ходатайства, давать объяснения суду, приводить свои доводы и соображения по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, и возражения против заявлений, ходатайств, доводов и соображений других лиц;

знакомиться с протоколом судебного заседания, записью фиксации судебного заседания техническими средствами, делать из них копии, подавать письменные замечания относительно их неправильности или неполноты;

обжаловать судебные решения в предусмотренных законом случаях;

пользоваться другими предусмотренными законом процессуальными правами.

Вместе с тем участники также обязаны:

способствовать своевременному, всестороннему, полному и объективному установлению всех обстоятельств дела;

являться в судебное заседание по вызову суда, если их явка признана судом обязательной;

подавать все имеющиеся у них доказательства в порядке и сроки, установленные законом или судом, не скрывать доказательства;

предоставлять суду полные и достоверные объяснения по вопросам, которые ставятся судом, а также участниками дела в судебном заседании;

выполнять процессуальные действия в установленные законом или судом сроки и т. п.

В ведомстве добавили, что украинское законодательство выстраивает целостную и одновременно гибкую систему, которая позволяет детям не только заявлять о своих правах, но и реально влиять на их защиту в суде. Механизм приобретения полной гражданской процессуальной дееспособности открывает для молодежи путь к самостоятельному участию в судебном процессе.

