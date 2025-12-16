Как снизить риск ДТП: основные правила безопасности для водителей и пешеходов

Практические советы, как избежать дорожно-транспортных происшествий и снизить риск тяжелых последствий на дороге.

Наиболее распространенными причинами ДТП с пострадавшими остаются превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, нарушение правил маневрирования, управление автомобилем в состоянии опьянения и т. п. На этом акцентируют внимание в Министерстве внутренних дел.

В МВД указали на ключевые моменты: соблюдение скоростного режима, безопасный проезд перекрестков, поведение в темное время суток, правила маневрирования, внимательность за рулем и обязательное использование ремней безопасности.

Скоростной режим

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, выполняйте плавные маневры, тормозите и начинайте движение без резких движений. Также учитывайте состояние дороги и погодные условия: во время дождя, листопада, снегопада и гололеда тормозной путь увеличивается, поэтому интервал и дистанцию между автомобилями следует увеличить. В осенне-зимний период также стоит заменить шины на зимние.

Проезд перекрестков

Будьте внимательны на перекрестках, соблюдайте сигналы регулировщика, светофоров и требования дорожных знаков. На перекрестках водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении.

Запрещается выезжать на любой перекресток, если образовался затор, который заставит водителя остановиться на перекрестке, создав препятствие для движения других участников.

Темное время суток или условия недостаточной видимости

Водителям следует помнить, что на пешеходном переходе преимущество в движении имеют пешеходы, поэтому необходимо плавно снижать скорость перед ним.

Пешеходам советуют двигаться по освещенным участкам, где это возможно, использовать световозвращающие элементы на одежде или аксессуарах, переходить дорогу только в установленных местах и перед тем как выходить на проезжую часть, убедиться, что водитель вас видит.

Маневрирование

Выезд на встречную полосу является маневром, который в случае аварии приводит к наиболее тяжелым последствиям. По возможности избегайте маневров, предусматривающих выезд на встречную полосу. Если же избежать такого маневра невозможно, выполняйте его исключительно на прямых участках, хорошо просматривающихся на большое расстояние.

Перестроение

Двигаясь по дороге, соблюдайте разметку дорожных полос. Если необходимо перейти в другую полосу, обязательно сообщите о своем намерении, включив указатель поворота. Вы должны уступить дорогу тем автомобилям, которые движутся по полосе, в которую вы собираетесь перестроиться.

Управление в состоянии опьянения

Строго запрещено садиться за руль в нетрезвом состоянии или передавать управление нетрезвому водителю. Управление транспортным средством требует внимания, трезвости, отдыха и надлежащего самочувствия. Закажите такси или водителя, если употребляли алкоголь или плохо себя чувствуете.

Остановки общественного транспорта

Остановки общественного транспорта также являются местами концентрации ДТП с пострадавшими. Чаще всего это происходит так: человек видит автобус/троллейбус и бросается бежать через дорогу, надеясь успеть, пока тот не уехал. Чтобы избежать аварии, водителям советуют снижать скорость еще при приближении к остановке общественного транспорта, чтобы в случае непредвиденной ситуации своевременно отреагировать.

Внимание за рулем

Во время движения сосредотачивайтесь исключительно на дорожной ситуации. Перед поездкой настройте навигатор, зеркала и подготовьте автомобиль к движению. Для разговоров во время движения используйте гарнитуру hands-free или систему громкой связи. А еще лучше — остановите автомобиль без нарушений, если звонок не терпит отлагательства.

Ремни безопасности

В соответствии с пунктом 2.3.в ПДД Украины водитель обязан в автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Также необходимо использовать удерживающие системы для перевозки детей.

