Полиция разоблачила транснациональную сеть call-центров, которая обманула граждан ЕС на 50 млн грн

22:54, 16 декабря 2025
Задержаны организаторы и операторы, часть иностранцев — в международном розыске.
Фото: npu.gov.ua
Национальная полиция сообщила о разоблачении транснациональной преступной организации, которая через мошеннические call-центры в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске обманула граждан Чехии, Латвии и Литвы почти на 50 млн грн.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков или правоохранительными органами этих стран, сообщали о якобы взломе счетов или незаконных кредитах и убеждали переводить деньги на «безопасные» счета, покупать криптовалюту или передавать наличные курьерам. В некоторых случаях заставляли устанавливать программы удаленного доступа для полного контроля над аккаунтами.

Для повышения доверия привлекали носителей языков — граждан иностранных государств, которые работали по сценариям и использовали deepfake-технологии с профессиональным оборудованием.

Организация имела четкую иерархию: тим-лидеры, операторы, переводчики, ИТ-специалисты, охрана, HR, менторы, полиграфологи и финансисты для вывода средств.

Расследование проводилось совместно с полицией Чехии, Латвии и Литвы в рамках совместной следственной группы (JIT).

Проведено более 70 обысков. Изъяты ноутбуки, телефоны, серверное оборудование, поддельные удостоверения, deepfake-техника, черновая бухгалтерия, деньги, автомобили, оружие и боеприпасы.

Задержаны соорганизатор и пять активных участников. Им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4, 5 ст. 190 УК) и создании преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УК). Избран меры пресечения в виде содержания под стражей.

Организатор — 43-летний житель Киевской области — сбежал за границу, объявлен в международный розыск. Ему и еще четырем участникам сообщено о подозрении.

Задержаны шесть граждан Латвии и Чехии, которые были в розыске Интерпола за мошенничество в своих странах. Их взяли под стражу для экстрадиции.

Еще 19 иностранцев нарушили миграционное законодательство; шестерых уже выдворили.

На имущество и автомобили преступного происхождения готовят арест.

Расследование продолжается: устанавливают других участников и потерпевших в ЕС. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

