Зеленский обсудил с Туском оборонную поддержку и дипломатическую работу по достижению мира

Стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества и совместные инфраструктурные проекты, которые можно реализовать в рамках восстановления Украины.

В Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил Офис Президента.

Глава государства поблагодарил Польшу за весомую поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

«Мы рассчитывали и рассчитываем на вашу поддержку, и мы благодарны за наше единство», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры отметили принятие Европейским советом решения о предоставлении Украине финансовой поддержки со стороны Европейского союза в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

«Вы усилили Украину, наших солдат и гражданских, кстати. И я считаю, что Европа продемонстрировала лидерство, и это очень важная и твердая, сильная позиция. Спасибо, что вы поддержали нас, то есть что Польша поддержала нас, и мы услышали ваш голос и ваши месседжи без какого-либо, понимаете, балансирования между правильными или неправильными решениями. Поэтому искренне благодарю», — заявил Президент.

Дональд Туск также отметил, что борьба Украины за свою независимость является общей борьбой для всей Европы.

«Именно агрессор должен полностью заплатить за все убытки и потери, и именно поэтому мы, как вы знаете, также окончательно замораживаем российские активы. И я абсолютно уверен, что теперь ваша позиция в отношении России значительно лучше», — сказал премьер-министр Польши.

Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Отдельное внимание во время встречи было уделено оборонной помощи Украине. Речь шла об усилении украинской боевой авиации и оборонных проектах в рамках программы SAFE, среди которых — совместное производство дронов.

Президент и премьер-министр также обсудили дипломатические контакты с американской стороной для достижения достойного мира и участие Европы в этом процессе.

Среди других тем, которые обсуждались во время встречи, — экономическое сотрудничество и совместные инфраструктурные проекты, которые можно реализовать в рамках восстановления Украины.

