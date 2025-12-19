  1. В Украине

Зеленский обсудил с Туском оборонную поддержку и дипломатическую работу по достижению мира

20:14, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества и совместные инфраструктурные проекты, которые можно реализовать в рамках восстановления Украины.
Зеленский обсудил с Туском оборонную поддержку и дипломатическую работу по достижению мира
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил Офис Президента.

Глава государства поблагодарил Польшу за весомую поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

«Мы рассчитывали и рассчитываем на вашу поддержку, и мы благодарны за наше единство», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры отметили принятие Европейским советом решения о предоставлении Украине финансовой поддержки со стороны Европейского союза в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

«Вы усилили Украину, наших солдат и гражданских, кстати. И я считаю, что Европа продемонстрировала лидерство, и это очень важная и твердая, сильная позиция. Спасибо, что вы поддержали нас, то есть что Польша поддержала нас, и мы услышали ваш голос и ваши месседжи без какого-либо, понимаете, балансирования между правильными или неправильными решениями. Поэтому искренне благодарю», — заявил Президент.

Дональд Туск также отметил, что борьба Украины за свою независимость является общей борьбой для всей Европы.

«Именно агрессор должен полностью заплатить за все убытки и потери, и именно поэтому мы, как вы знаете, также окончательно замораживаем российские активы. И я абсолютно уверен, что теперь ваша позиция в отношении России значительно лучше», — сказал премьер-министр Польши.

Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Отдельное внимание во время встречи было уделено оборонной помощи Украине. Речь шла об усилении украинской боевой авиации и оборонных проектах в рамках программы SAFE, среди которых — совместное производство дронов.

Президент и премьер-министр также обсудили дипломатические контакты с американской стороной для достижения достойного мира и участие Европы в этом процессе.

Среди других тем, которые обсуждались во время встречи, — экономическое сотрудничество и совместные инфраструктурные проекты, которые можно реализовать в рамках восстановления Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]