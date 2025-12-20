  1. В Украине

Минфин решил убрать с рынка 628 тысяч предпринимателей, — нардеп Игорь Фрис о НДС для ФОПов

10:01, 20 декабря 2025
Народный депутат Игорь Фрис заявил, что для ФОПов хотят создать условия, при которых «работать будет невозможно».
Фото из открытых источников
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект закона, который предусматривает с 2027 года обязательную НДС-регистрацию для ФОПов и юрлиц на едином налоге при превышении годового дохода 1 млн грн.

Народный депутат от фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис заявил, что «Минфин решил убрать с рынка 628 тысяч ФОПов, создав для них условия, при которых работать будет невозможно».

«Попытка называется „заставить платить НДС“.

Предлагается установить НДС для плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп, если их годовой доход превышает 1 млн грн.

Мифический прогноз авторов из Минфина должен дать бюджету +40 млрд грн.

Если сделать не очень сложные расчеты, это примерно 60 тыс. грн дополнительной налоговой нагрузки на одного ФОПа.

Коллега Нина Южанина, в адекватности и профессионализме которой у меня точно нет сомнений, считает, что это „манипулятивно заниженные расчеты“.

На самом деле, если ФОП не имеет входного НДС (зарегистрированных налоговых накладных от поставщиков), а это в основном ВСЯ СФЕРА УСЛУГ И ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, где нет прихода и продажи товара или услуг, ТАКОЙ ФОП должен платить НДС С ПОЛНОЙ СУММЫ СВОЕГО ОБОРОТА, а не с „прибыли“.

И этот НДС составит — 20% с оборота.

Посчитав, получается средняя нагрузка на одного предпринимателя от 220 тыс. до 740 тыс. грн в год.

Вопрос — что станет с предпринимателями?

Первый вариант — поднимут цены на 20%. Все без исключения. И заплатит КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ.

Второй вариант (который кажется более вероятным) — оптимизируются до 1 миллиона, а остальное уйдет в тень.

Третий вариант — закроют бизнес и, плюнув на все, уедут из страны. Обрезав содержание своих семей и семей вокруг, которые пойдут на биржу.

Или вариант четвертый.

Возьмут уже не картонки, не палки и камни, а что-то более агрессивное и действенное и пойдут в Минфин переписывать условия социального договора с властью.

Поэтому выбирать придется власти, чтобы не допустить ни одного из этих вариантов.

P.S. Есть надежда, что этот зачаток огня будет потушен в самом начале. Иначе беда всем…», — заявил он.

Верховная Рада Украины Минфин

