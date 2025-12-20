Мінфін вирішив прибрати з ринку 628 тисяч підприємців, — нардеп Ігор Фріс про ПДВ для ФОПів

Нардеп Ігор Фріс заявив, що для ФОПів хочуть створити умови, коли «працювати буде не можливо».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство фінансів внесло на публічне обговорення проєкт закону, який передбачає з 2027 року обов'язкову ПДВ-реєстрацію для ФОПів та юросіб на єдиному податку при перевищенні річного доходу 1 млн грн.

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс заявив, що «Мінфін вирішив прибрати з ринку 628 тисяч ФОПів створивши для них умови коли працювати буде не можливо».

«Спроба називається «змусити платити ПДВ».

Пропонується встановити ПДВ для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп, якщо їхній річний дохід перевищує 1 млн грн.

Міфічний прогноз авторів з Мінфіну має дати бюджету +40 млрд грн.

Якщо зробити не дуже складні розрахунки це приблизно 60 тис. грн додаткового податкового навантаження на одного ФОП.

Колега Ніна Южаніна в адекватності і професіоналізмі якої в мене точно не має сумніву вважає що це «маніпулятивно занижені розрахунки».

Насправді якщо ФОП не має вхідного ПДВ (зареєстрованих податкових накладних від постачальників), а це в основному ВСЯ СФЕРА ПОСЛУГ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ де не має приходу та продажу товару чи послуг, ТАКИЙ ФОП повинен сплачувати ПДВ З ПОВНОЇ СУМИ СВОГО ОБОРОТУ а не з «прибутку».

І це ПДВ становитиме - 20% з обороту.

Порахувавши виходить середнє навантаження на одного підприємця від 220 тис. до 740 тис. грн на рік.

Питання що стане з підприємцями?

Перший варіант - піднімуть ціни на 20%. Всі без винятку. І заплатити КОЖЕН ПОКУПЕЦЬ.

Другий варіант (що здається більш вірогідним) - оптимізується до 1 мільйону а решта піде в тінь.

Третій варіант - закриють бізнес і плюнувши на все виїдуть з країни. Обрізавши утримання своїх сімей і сімей навколо, які підуть на біржу.

Або варіант чотири.

Візьмуть вже не картонки, не патики і каміння, а щось більш агресивне і дієве і підуть в Мінфін, переписати умови соціального договору з владою.

Тому обирати прийдеться владі, щоб не допустити жодного з цих варіантів.

ПС. Маю сподівання що цей зачаток вогню буде потушений в самому початку. Інакше біда всім…», - заявив він.

