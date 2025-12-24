Поддерживаемое проживание вместо интернатов: Минсоцполитики изучает опыт Австрии

Минсоцполитики готовит предложения по дальнейшему развитию системы поддержанного проживания на основе опыта Австрии.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило о продолжении формирования современной системы поддерживаемого проживания для людей с инвалидностью, молодежи и лиц старшего возраста. В рамках рабочей поездки в Вену заместитель министра Инна Солодка ознакомилась с австрийскими подходами, которые могут быть адаптированы в украинских общинах.

Во время визита основное внимание было уделено переходу от крупных интернатных учреждений к малым жилым форматам, интегрированным в общину. Такие дома предусматривают индивидуальную поддержку для каждого человека — от бытовых навыков до содействия трудоустройству и социальной интеграции.

В министерстве отмечают, что изученные модели демонстрируют эффективность поддерживаемого проживания для молодежи с инвалидностью и выпускников интернатов, которые благодаря индивидуальным планам развития, образованию, стажировкам и работе получают возможность строить самостоятельную жизнь. Для людей старшего возраста такие форматы обеспечивают безопасные условия проживания рядом с медицинскими и социальными услугами, сохраняя активность и достоинство.

«Опыт Вены подтверждает: поддерживаемое проживание работает тогда, когда оно гибкое, человечное и максимально приближенное к реальной жизни. Мы уже движемся этим путем, и наша задача — создать такие условия в каждой общине», — подчеркнула Инна Солодка.

По итогам поездки сформированы предложения по дальнейшему развитию системы поддерживаемого проживания, внедрению гибких моделей для людей старшего возраста и расширению услуг домашнего ухода, а также повышению компетентности специалистов и развитию инклюзивной инфраструктуры на местах.

В настоящее время министерство готовит следующие шаги по адаптации австрийских практик к украинским условиям, чтобы обеспечить людям возможность жить в своих общинах — достойно, безопасно и с поддержкой, соответствующей их реальным жизненным потребностям.

