  1. В Україні

Підтримане проживання замість інтернатів: Мінсоцполітики вивчає досвід Австрії

07:36, 24 грудня 2025
Мінсоцполітики готує пропозиції подальшого розвитку системи підтриманого проживання на основі досвіду Австрії.
Підтримане проживання замість інтернатів: Мінсоцполітики вивчає досвід Австрії
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомило про продовження формування сучасної системи підтриманого проживання для людей з інвалідністю, молоді та осіб старшого віку. У межах робочої поїздки до Відня заступниця міністра Інна Солодка ознайомилася з австрійськими підходами, які можуть бути адаптовані в українських громадах.

Під час візиту основну увагу було приділено переходу від великих інтернатних установ до малих житлових форматів, інтегрованих у громаду. Такі будинки передбачають індивідуальну підтримку для кожної людини — від побутових навичок до сприяння працевлаштуванню та соціальній інтеграції.

У міністерстві зазначають, що вивчені моделі демонструють ефективність підтриманого проживання для молоді з інвалідністю та випускників інтернатів, які завдяки індивідуальним планам розвитку, освіті, стажуванням і роботі отримують можливість будувати самостійне життя. Для людей старшого віку такі формати забезпечують безпечні умови проживання поруч із медичними та соціальними послугами, зберігаючи активність і гідність.

«Досвід Відня підтверджує: підтримане проживання працює тоді, коли воно гнучке, людяне й максимально наближене до реального життя. Ми вже рухаємося цим шляхом, і наше завдання — створити такі умови в кожній громаді», — наголосила Інна Солодка.

За підсумками поїздки сформовано пропозиції щодо подальшого розвитку системи підтриманого проживання, впровадження гнучких моделей для людей старшого віку та розширення послуг домашнього догляду, а також підвищення компетентності фахівців і розвитку інклюзивної інфраструктури на місцях.

Наразі міністерство готує наступні кроки для адаптації австрійських практик до українських умов, щоб забезпечити людям можливість жити у власних громадах — гідно, безпечно та з підтримкою, що відповідає їхнім реальним життєвим потребам.

Мінсоцполітики

