Підтримане проживання замість інтернатів: Мінсоцполітики вивчає досвід Австрії

Мінсоцполітики готує пропозиції подальшого розвитку системи підтриманого проживання на основі досвіду Австрії.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомило про продовження формування сучасної системи підтриманого проживання для людей з інвалідністю, молоді та осіб старшого віку. У межах робочої поїздки до Відня заступниця міністра Інна Солодка ознайомилася з австрійськими підходами, які можуть бути адаптовані в українських громадах.

Під час візиту основну увагу було приділено переходу від великих інтернатних установ до малих житлових форматів, інтегрованих у громаду. Такі будинки передбачають індивідуальну підтримку для кожної людини — від побутових навичок до сприяння працевлаштуванню та соціальній інтеграції.

У міністерстві зазначають, що вивчені моделі демонструють ефективність підтриманого проживання для молоді з інвалідністю та випускників інтернатів, які завдяки індивідуальним планам розвитку, освіті, стажуванням і роботі отримують можливість будувати самостійне життя. Для людей старшого віку такі формати забезпечують безпечні умови проживання поруч із медичними та соціальними послугами, зберігаючи активність і гідність.

«Досвід Відня підтверджує: підтримане проживання працює тоді, коли воно гнучке, людяне й максимально наближене до реального життя. Ми вже рухаємося цим шляхом, і наше завдання — створити такі умови в кожній громаді», — наголосила Інна Солодка.

За підсумками поїздки сформовано пропозиції щодо подальшого розвитку системи підтриманого проживання, впровадження гнучких моделей для людей старшого віку та розширення послуг домашнього догляду, а також підвищення компетентності фахівців і розвитку інклюзивної інфраструктури на місцях.

Наразі міністерство готує наступні кроки для адаптації австрійських практик до українських умов, щоб забезпечити людям можливість жити у власних громадах — гідно, безпечно та з підтримкою, що відповідає їхнім реальним життєвим потребам.

