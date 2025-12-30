  1. В Украине

Минюст обеспечил передачу в собственность государства имущества запрещенной КПУ

16:34, 30 декабря 2025
Среди переданных объектов — центральный офис КПУ на ул. Борисоглебской, 7 в городе Киеве.
Министерство юстиции Украины обеспечило передачу в собственность государства объектов недвижимого имущества и двух земельных участков запрещенной Коммунистической партии Украины (КПУ).

«В декабре 2025 года Министерством юстиции Украины обеспечена передача в собственность государства 18 объектов недвижимого имущества и двух земельных участков, которые принадлежали запрещенной Коммунистической партии Украины (КПУ). Среди переданных объектов — центральный офис КПУ на ул. Борисоглебской, 7 в городе Киеве», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что Минюст осуществляет соответствующие мероприятия по передаче имущества КПУ в собственность государства с 2022 года. В целом за этот период в собственность государства передано 145 объектов недвижимого имущества и семь земельных участков, принадлежавших КПУ и ее структурным образованиям.

«В отдельных случаях Министерство юстиции было вынуждено обращаться в суд с исками об отмене фраудаторных сделок. В частности, установлено, что менее чем через месяц после подачи иска о запрете КПУ в 2014 году по всей Украине партия и ее ячейки массово „подарили“ около 130 объектов недвижимого имущества и земельных участков своим однопартийцам или связанным с ними юридическим лицам», — добавили в Минюсте.

В связи с этим к КПУ и ее структурным образованиям подано 123 иска, в которых содержатся требования:

признать недействительными договоры дарения 130 объектов недвижимого имущества и земельных участков;

отменить государственную регистрацию прав новых владельцев такого имущества.

Цель обращения с исками в суд — обеспечение передачи недвижимого имущества КПУ в собственность государства.

По состоянию на сегодняшний день более 90 судебных решений этой категории, вынесенных в пользу Минюста, уже вступили в законную силу. На их основании в собственность государства передано 98 объектов недвижимого имущества, в частности здания, квартиры, нежилые и офисные помещения, а также земельные участки.

