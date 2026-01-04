В украинских университетах начали массовые отчисления студентов из-за минимальных пропусков – Наталья Пипа

Проверки законности поступления и посещаемости коснулись студентов призывного возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинских высших учебных заведениях начались массовые отчисления студентов за минимальные пропуски занятий. Одновременно в вузах проверяют законность поступления каждого студента. Об этом сообщила народный депутат, секретарь образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа.

По ее словам, проверки вызваны большим наплывом мужчин призывного возраста в университеты. В результате учебные заведения массово исключают студентов, пропустивших всего одно-два занятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.