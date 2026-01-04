В українських університетах почали масові відрахування студентів через мінімальні пропуски – Наталія Піпа

Перевірки законності вступу та відвідуваності торкнулися студентів призовного віку.

В українських вищих навчальних закладах розпочалися масові відрахування студентів за мінімальні пропуски занять. Одночасно у вишах перевіряють законність вступу кожного студента. Про це повідомила народна депутат, секретар освітнього комітету Верховної Ради Наталія Піпа.

За її словами, перевірки викликані великим напливом чоловіків призовного віку до університетів. Внаслідок цього навчальні заклади масово виключають студентів, які пропустили лише один-два заняття.

