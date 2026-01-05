В Киеве могут ввести ограничения на въезд грузовиков — названа причина

Водителей просят следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА, а также планировать маршруты с учетом ограничений.

В Киеве могут ввести ограничения на въезд грузового транспорта в случае существенного ухудшения погодных условий. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы. С 6 по 10 января ожидается переменчивая зимняя погода со сменой атмосферного давления и колебаниями температуры воздуха. Возможны снегопады, которые будут сменяться мокрым снегом с дождем. Местами — туман, гололед, на дорогах — гололедица.

«В случае значительного ухудшения погодных условий может быть ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест отстоя транспорта на автомобильных дорогах государственного значения», — говорится в заявлении.

Водителей просят:

следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА;

планировать маршруты с учетом ограничений;

по возможности выбирать альтернативные пути.

«Призываем киевлян в период непогоды пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Это поможет избежать заторов и ускорит работу коммунальных служб и спецтехники», — заявили в КГГА.

Также водителей просят соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

«В случае необходимости неправильно припаркованные автомобили будут эвакуированы.

Пешеходов призываем быть внимательными: передвигайтесь осторожно по тротуарам и переходите дорогу только в установленных местах», — добавили в КГГА.

