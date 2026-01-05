У Києві можуть ввести обмеження на в’їзд вантажівок — назвали причину

Водіїв просять стежити за офіційними повідомленнями КМДА та КОВА, а також планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві можуть ввести обмеження на в'їзд вантажівок у разі, якщо погодні умови сильно погіршаться. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та столиці. Із 6 до 10 січня очікується мінлива зимова погода зі зміною тиску й коливанням температури повітря. Можливі снігопади, які змінюватимуться на мокрий сніг із дощем. Місцями – туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

«У разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць відстою транспорту на автомобільних дорогах держзначення», - йдеться у заяві.

Водіїв просять:

- стежити за офіційними повідомленнями КМДА та КОВА;

- планувати маршрути з урахуванням обмежень;

- за можливості вибирати альтернативні шляхи.

«Закликаємо киян у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів і пришвидшить роботу комунальних служб і спецтехніки», - заявили у КМДА.

Також водіїв просять дотримуватися правил паркування й не лишати авто на узбіччях, аби не заважати снігоприбиральній техніці.

«У разі потреби неправильно припарковані авто евакуйовуватимуть.

Пішоходів закликаємо бути уважними: рухайтеся обережно тротуарами та переходьте дорогу лише у визначених місцях», - додали у КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.