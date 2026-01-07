Украинский аналог ChatGPT и Gemini – когда появится новая большая языковая модель

Модель будет использоваться для государственных сервисов, бизнеса и аналитики, а ее основой станет адаптированная под украинский язык технология Gemma от Google.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о разработке национальной большой языковой модели (LLM), которая станет украинским аналогом Gemini и ChatGPT. Модель будет использоваться для государственных сервисов и бизнеса, работая на основе украинских данных.

Кто разрабатывает и на какой технологии

Техническим партнером проекта выступает Киевстар, который финансирует разработку и после завершения передаст модель государству. В качестве фундамента выбрали семейство моделей Gemma от Google, которое адаптируют под украинский язык и контекст.

Что происходит сейчас

Самая важная часть работы — подготовка данных. Для эффективной украинской модели нужны не только тексты из интернета, но и исторические архивы и другие письменные источники. Данные собирают в государственных учреждениях, СМИ, университетах и научных заведениях, однако значительная часть материалов до сих пор существует только на бумаге, что подчеркивает необходимость цифровизации.

Для контроля процесса Минцифры создало комитет экспертов по четырем направлениям: научно-техническому, правовому, культурно-историческому и языковому. Они разрабатывают профессиональные бенчмарки — систему тестирования, которая гарантирует качество обучения модели.

Планы на январь 2026 года

Формирование первой базы текстов для тренировки LLM

Улучшенный токенизатор для более быстрой и эффективной обработки украинского языка

Собственные бенчмарки для оценки качества и безопасности модели

Разработка юридических правил работы с данными, что обеспечит прозрачность и соблюдение прав интеллектуальной собственности

Когда ожидать релиз

Первую версию украинской LLM планируют запустить в бета-тестирование весной 2026 года. Модель будет обучена на уникальных украинских данных и сможет конкурировать с международными аналогами в открытых рейтингах.

Параллельно Минцифры объявит голосование в приложении Дія по выбору названия для украинской LLM, а выбрать его смогут все пользователи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.