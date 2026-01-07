Как будут отключать 8 января свет в Киеве — ДТЭК обнародовал графики
19:52, 7 января 2026
Когда и на сколько часов киевляне останутся без света 8 января.
В четверг, 8 января, в Киеве будут действовать поочередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.
Для потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.