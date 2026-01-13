Как вернуть водительское удостоверение в случае изъятия после решения суда — разъяснение

Куда передают изъятое водительское удостоверение и что делать дальше.

Главный сервисный центр МВД разъяснил порядок действий в случае изъятия водительского удостоверения после решения суда о лишении права управления.

Как отмечают в МВД, лишение права управления транспортными средствами возможно исключительно на основании решения суда. После его вынесения изъятое водительское удостоверение сотрудники Национальной полиции передают в территориальный сервисный центр МВД по месту проживания лица.

В сервисном центре информацию о лишении права управления вносят в Единый государственный реестр МВД, а само удостоверение хранится до момента, когда водитель обратится для сдачи теоретического и практического экзаменов с целью его возврата.

В случае если решение суда по каким-либо причинам не было своевременно передано, в МВД советуют самостоятельно получить заверенную копию судебного решения и передать ее в подразделение Национальной полиции.

Также в ведомстве обращают внимание, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения вернуть водительское удостоверение можно в любом территориальном сервисном центре МВД. Это правило действует даже в случаях, когда документ хранился на временно оккупированной территории.

Отдельно отмечается, что водительское удостоверение, полученное впервые сроком на два года, в большинстве случаев не подлежит возврату после лишения права управления. В такой ситуации водителю необходимо заново пройти обучение и сдать экзамены.

