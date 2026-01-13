  1. В Україні

Як повернути водійське посвідчення у разі вилучення після рішення суду — роз’яснення

07:00, 13 січня 2026
Куди передають вилучене посвідчення водія та що робити далі.
Фото: Уніан
Головний сервісний центр МВС роз’яснив порядок дій у разі вилучення посвідчення водія після рішення суду про позбавлення права керування.

Як наголошують у МВС, позбавлення права керування транспортними засобами можливе виключно на підставі рішення суду. Після його ухвалення вилучене посвідчення водія працівники Національної поліції передають до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання особи.

У сервісному центрі інформацію про позбавлення права керування вносять до Єдиного державного реєстру МВС, а саме посвідчення зберігається до моменту, коли водій звернеться для складання теоретичного та практичного іспитів з метою його повернення.

У разі, якщо рішення суду з якихось причин не було вчасно передано, у МВС радять самостійно отримати завірену копію судового рішення та передати її до підрозділу Національної поліції.

Також у відомстві звертають увагу, що під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення повернути посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС. Це правило діє навіть у випадках, коли документ зберігався на тимчасово окупованій території.

Окремо зазначається, що посвідчення водія, яке було отримане вперше строком на два роки, у більшості випадків не підлягає поверненню після позбавлення права керування. У такій ситуації водієві необхідно знову пройти навчання та скласти іспити.

суд посвідчення водія сервісний центр МВС автомобіль

