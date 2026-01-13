  1. В Украине
  2. / Общество

Почему у соседей есть свет, а у вас — нет: в Минэнерго объяснили, почему продолжительность отключений бывает разной

16:18, 13 января 2026
Это связано с повреждениями сетей и технической невозможностью равномерно распределить электроэнергию.
В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры в Украине применяются отключения электроэнергии. Их продолжительность может отличаться между регионами и даже в пределах одного дома. В Министерстве энергетики объяснили ключевые причины такой разницы.

Это связано прежде всего с повреждением сетей и невозможностью в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию.

В частности:

  1. Электроэнергию, произведенную на западе Украины, нельзя передать в другой регион, поскольку повреждены узлы связи — подстанции и линии электропередачи.
  2. Импортированную электроэнергию нельзя передать потребителям в отдельных регионах, где повреждены сети.
  3. Объекты имеют разную степень повреждений, в частности распределительные сети, поэтому где-то электроэнергию подали, а где-то, где восстановление требует больше времени, ремонт еще продолжается.
  4. Дома, улицы, даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Технически иногда невозможно изменить схему электроснабжения.
  5. К почасовым отключениям могут добавляться аварийные, если сеть перегружена и существует угроза возникновения аварии.
  6. Если свет есть в супермаркете или в каком-то другом здании, это не свидетельствует о неравномерном распределении — это может быть питание от зарядной станции или генератора.

Что делать, когда вокруг свет есть, а у вас нет?

Проверьте на сайте оператора системы распределения, нет ли в это время аварийных отключений электроэнергии. Если применены аварийные отключения, в таком случае необходимо ждать обновления информации об окончании срока аварийного отключения.

Если свет есть в доме, но его нет в вашем помещении, обратитесь в ОСМД или к балансодержателю: это может быть локальная авария или повреждение внутридомовых сетей.

Если такой аварии не зафиксировано, обратитесь к ОСР и оставьте заявку для проверки и ремонта.

Ни в коем случае не вмешивайтесь самостоятельно в схемы питания, поскольку это может привести к перегрузке фазы и выводу из строя оборудования. Доверьтесь специалистам.

В часы, когда есть электроснабжение, потребляйте разумно, включайте приборы по очереди, чтобы не перегрузить сеть и не привести к новым аварийным отключениям.

энергетика электроэнергия отключение света графики отключений света

