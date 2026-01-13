  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чому у сусідів є світло, а у вас — ні: у Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною

16:18, 13 січня 2026
Це пов’язано з ушкодженнями мереж і технічною неможливістю рівномірно розподілити електроенергію.

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури в Україні застосовують відключення електроенергії. Їхня тривалість може відрізнятися між регіонами й навіть у межах одного будинку. У Міністерстві енергетики пояснили ключові причини такої різниці.

Це повʼязано насамперед із пошкодженням мереж і неможливістю в окремих випадках рівномірно розподілити електроенергію.

Зокрема:

  1. Електроенергію, вироблену на заході України, не можна передати до іншого регіону, оскільки пошкоджено вузли звʼязку - підстанції та лінії електропередачі.
  2. Імпортовану електроенергію не можна передати до споживачів в окремі регіони, де пошкоджені мережі.
  3. Обʼєкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває.
  4. Будинки, вулиці, навіть підʼїзди одного будинку можуть бути заживлені від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі. Технічно іноді не можна змінити схему електропостачання.
  5. До погодинних відключень можуть додатися аварійні, якщо перевантажена мережа і є загроза виникнення аварії.
  6. Якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл - це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора.

Що робити, коли навколо світло є, а у вас немає?

Перевірте на сайті оператора системи розподілу, чи немає в цей час аварійних відключень електроенергії. Якщо застосовано аварійні відключення, у такому разі потрібно чекати  оновлення інформації про закінчення терміну аварійного вимкнення.

Якщо світло є в будинку, але його немає у вашому помешканні, зверніться до ОСББ чи балансоутримувача: це може бути локальна аварія чи пошкодження внутрішньобудинкових мереж.

Якщо такої аварії не зафіксовано, зверніться до ОСР і залиште заявку для перевірки та ремонту.

Ні в якому разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. Довіртеся спеціалістам.

У години, коли є електропостачання, споживайте розумно, вмикайте прилади по черзі, щоб не перевантажити мережа та не призвести до нових аварійних вимкнень.

енергетика електроенергія відключення світла графіки відключень світла

